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Ксения Собчак поделилась с подписчиками новым творением своего супруга. На этот раз режиссер сделал ролик, главной героиней которого стала именно Ксения Анатольевна. В видео вошли разные фрагменты с телеведущей. Сама Собчак супруга поблагодарила, а вот на пользователей Инстаграм видео впечатление не произвело.
Подписчики Собчак назвали видео траурным, а в режиссерском таланте Богомолова усомнились. По их мнению, подобный ролик сможет снять любой школьник, а из-за монтажа видео многим показалось грустным. (Орфография и пунктуация авторская).
"Смотря на видео больше хочется плакать", "Такая чушь. Уровень монтажа – школьник", "До слез", "Как будто вы умерли, а это воспоминания", "Монтаж, мягко говоря, так себе", "Ну такой себе монтаж", "Грустно получилось как-то", "Константин способен на большее", – высказали свое мнение критики.
Среди комментаторов нашлись и те, кто от ролика в восторге. Поклонники пары считают, все происходящее в видео трогательным и очень интимным.
Ранее бывшая жена Константина Богомолова раздвинула ноги перед фотографом.
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