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"Хочется плакать": муж снял траурное видео с Собчак

"Хочется плакать": муж снял траурное видео с Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Режиссерскую работу Константина Богомолова раскритиковали

Ксения Собчак поделилась с подписчиками новым творением своего супруга. На этот раз режиссер сделал ролик, главной героиней которого стала именно Ксения Анатольевна. В видео вошли разные фрагменты с телеведущей. Сама Собчак супруга поблагодарила, а вот на пользователей Инстаграм видео впечатление не произвело.

Подписчики Собчак назвали видео траурным, а в режиссерском таланте Богомолова усомнились. По их мнению, подобный ролик сможет снять любой школьник, а из-за монтажа видео многим показалось грустным. (Орфография и пунктуация авторская). 

"Смотря на видео больше хочется плакать", "Такая чушь. Уровень монтажа – школьник", "До слез", "Как будто вы умерли, а это воспоминания", "Монтаж, мягко говоря, так себе", "Ну такой себе монтаж", "Грустно получилось как-то", "Константин способен на большее", – высказали свое мнение критики.

Среди комментаторов нашлись и те, кто от ролика в восторге. Поклонники пары считают, все происходящее в видео трогательным и очень интимным.

Ранее бывшая жена Константина Богомолова раздвинула ноги перед фотографом. 

Фоторепортаж
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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

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