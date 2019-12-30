В этом году распались сразу несколько ярких пар российского шоу-бизнеса. Кто-то был в браке больше 10 лет, кто-то продержался только год

В самом начале 2019 г. стало известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Супруги прожили в браке десять лет, у них родилась дочь. Причиной разрыва считаются многочисленные измены турецкого бизнесмена. Окончательно пара распалась после того, как в Интернет попали фото Мурата с другой.

Дочка Лорак осталась жить с ней, а от раздела имущества Налчаджиоглу после одного судебного заседания отказался. Сейчас Лорак встречается с молодым продюсером.

Одним из самых громких в 2019-м стал развод Ксении Собчак и Максима Виторгана. За расставанием знаменитостей следили все, так как оно оказалось полной неожиданностью. В интернете назвали виновником расставания Константина Богомолова, за которого Собчак быстро выскочила замуж.

Сам Виторган сначала побил соперника, а потом, похоже, смирился с происходящим и завел роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Одинокой женщиной в этом году стала Лолита Милявская. Певица рассталась с мужем Дмитрием Ивановым, который был на 12 лет младше ее. В разводе винят новую избранницу, с которой, по слухам, супруг больше года изменял артистке.

Сам тренер по сквошу утверждает, что проблемы в отношениях с певицей начались давно, так как она редко бывала дома и отказывалась заводить детей. Делить совместное имущество экс-супругам не придется – они заключили брачный контракт.

В 2019 также г. закончилась история любви Алена Водонаевой и ее мужа Алексея Косинуса. Яркий роман звезды "Дома-2" привел ее в ЗАГС, однако через полтора года влюбленные расстались. Паре удалось сохранить хорошие отношения, но сама Водонаева признавалась, что поторопилась с замужеством.

Основной причиной расставания Водонаева называла тот факт, что именно она тянула семью, а избранник не предпринимал никаких мер, чтобы зарабатывать больше.

В декабре 2019 года распалась еще одна пара. Наставница шоу "Голос" Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого родила дочь. Брак знаменитостей продержался три года, а в расставании заговорили после того, как в социальных сетях появились фото спортсмена с незнакомкой.

Сами влюбленные называют другую причину развода и пишут о том, что сохраняют хорошие отношения ради дочери.