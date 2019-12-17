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Звезду "Дома-2" бросил муж

Миллионершу из "Дом-2" бросил муж
Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly
Звезда телепроекта призналась, что ее счастливой и безбедной семейной жизни пришел конец

Бывшая участница телестройки Нелли Ермолаева разводится. Об этом со слезами на глазах она рассказала сама.

Нелли, без сомнения, была одной из самых красивых и успешных выпускниц проекта "Дом-2". Восемь лет назад девушка нашла свою любовь в лице бизнесмена Кирила Андреева. Влюбленные сыграли свадьбу, у них родился сын Мирон. Супруг окружил любимую роскошью и ни в чем ей не отказывал. К примеру, их малыш родился в одной из клиник Майами. 

Все подписчики следили за роскошной жизнью Ермолаевой. Она часто делилась трогательными снимками с мужем и ребенком. Однако в последнее время внимательные фанаты стали замечать перемены. Они на перебой спрашивали любимицу в комментариях все ли у нее хорошо. 

Ермолаева не стала скрывать и подтвердила расставание с мужем. 

Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. 

"Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела… Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь?", – написала она в своей социальной сети. 

"А теперь " НАС" больше нет ....Есть Я и ТЫ...Пишу и плачу... Нет нет .... не от того, что так происходит сейчас ...Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!!!!!! Это ведь так много по сравнению с расставанием.Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом! Но, Господь распорядился иначе...Я безумно благодарна Тебе за все, что с нами происходило за 8 лет🙏", – трогательно писала Нелли. 

После артистка дала понять, что инициатором развода выступил ее супруг. 

"Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании ...
Мы остаёмся в тёплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить ...
Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания – отключили ... каждый дышит сам.... ", – заключила она. 

Поклонники пишут красавице слова поддержки и сочувствия. Они восхитились тем, с каким чувством достоинства бывшая участница "Дом-2"  приняла удар и пожелали ей успехов и силы. 

Фоторепортаж
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Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Марина МОНРО

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