Звезда телепроекта призналась, что ее счастливой и безбедной семейной жизни пришел конец

Бывшая участница телестройки Нелли Ермолаева разводится. Об этом со слезами на глазах она рассказала сама.

Нелли, без сомнения, была одной из самых красивых и успешных выпускниц проекта "Дом-2". Восемь лет назад девушка нашла свою любовь в лице бизнесмена Кирила Андреева. Влюбленные сыграли свадьбу, у них родился сын Мирон. Супруг окружил любимую роскошью и ни в чем ей не отказывал. К примеру, их малыш родился в одной из клиник Майами.

Все подписчики следили за роскошной жизнью Ермолаевой. Она часто делилась трогательными снимками с мужем и ребенком. Однако в последнее время внимательные фанаты стали замечать перемены. Они на перебой спрашивали любимицу в комментариях все ли у нее хорошо.

Ермолаева не стала скрывать и подтвердила расставание с мужем.

Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.

"Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела… Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь?", – написала она в своей социальной сети.

"А теперь " НАС" больше нет ....Есть Я и ТЫ...Пишу и плачу... Нет нет .... не от того, что так происходит сейчас ...Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!!!!!! Это ведь так много по сравнению с расставанием.Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом! Но, Господь распорядился иначе...Я безумно благодарна Тебе за все, что с нами происходило за 8 лет🙏", – трогательно писала Нелли.

После артистка дала понять, что инициатором развода выступил ее супруг.

"Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании ...

Мы остаёмся в тёплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить ...

Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания – отключили ... каждый дышит сам.... ", – заключила она.

Поклонники пишут красавице слова поддержки и сочувствия. Они восхитились тем, с каким чувством достоинства бывшая участница "Дом-2" приняла удар и пожелали ей успехов и силы.