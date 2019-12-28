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На фоне развода Пелагею сравнили с любовницей экс-мужа

На фоне развода Пелагею сравнили с любовницей экс-мужа
Пелагея. Фото: www.globallookpress.com
Певица пришла на съемки шоу "Голос" в отличном настроении

На этой неделе певица Пелагея официально объявила о том, что разошлась с хоккеистом Иваном Телегиным. Пока проходит бракоразводный процесс, артистка спокойно продолжает работать – певица пришла на съемку шоу "Голос". По слухам, расставание действительно было мирным. 

Можно было бы предположить, что Пелагея появится на публике в подавленном настроении, однако артистка выглядела бодро и находилась в веселом настроении. 

Многие поклонники оценили ее внешний вид, отметив, что она очень хорошо выглядит, но перестала быть похожей на себя и якобы пытается копировать любовницу мужа. 

"Не узнаю нашу Пелагею. Пытается стать копией любовницы мужа. Не надо! Отпусти и забудь!!!"

О романе Пелагеи и Телегина сообщалось весной 2016 года. Уже через пару месяцев после этого СМИ выяснили, что певица тайно сыграла свадьбу. Спустя еще полгода у них родилась дочь Таисия. 

Сергей САЗОНОВ

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Довыделывалась, ОВЦА!!!
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