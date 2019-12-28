Нибиру
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На этой неделе певица Пелагея официально объявила о том, что разошлась с хоккеистом Иваном Телегиным. Пока проходит бракоразводный процесс, артистка спокойно продолжает работать – певица пришла на съемку шоу "Голос". По слухам, расставание действительно было мирным.
Можно было бы предположить, что Пелагея появится на публике в подавленном настроении, однако артистка выглядела бодро и находилась в веселом настроении.
Многие поклонники оценили ее внешний вид, отметив, что она очень хорошо выглядит, но перестала быть похожей на себя и якобы пытается копировать любовницу мужа.
"Не узнаю нашу Пелагею. Пытается стать копией любовницы мужа. Не надо! Отпусти и забудь!!!"
О романе Пелагеи и Телегина сообщалось весной 2016 года. Уже через пару месяцев после этого СМИ выяснили, что певица тайно сыграла свадьбу. Спустя еще полгода у них родилась дочь Таисия.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем