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После того, как в Сети активно начала распространяться информация о том, что Пелагея якобы рассталась с супругом Иваном Телегиным, певица решила расставить все точки над i. Представители артистки по ее просьбе сообщили, что она действительно разводится.
"Все у всех случается, все мы делаем ошибки...О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", – цитирует Пелагею менеджер ее Инстаграм-аккаунта.
Звезда добавила, что бракоразводный процесс – малоприятный процесс, но она надеется, что ей и бывшему мужу удастся сохранить дружеские отношения ради дочери Таси. Артистка понадеялась, что люди не станут ее осуждать.
Фанаты отметили, что им жаль слышать такие новости. Поклонники пожелали Пелагее счастья и терпения.
Ранее появилась информация о том, что Телегина застали с любовницей, с которой он якобы уже давно встречается.
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