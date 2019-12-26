Певица признала, что в ее браке были ошибки

После того, как в Сети активно начала распространяться информация о том, что Пелагея якобы рассталась с супругом Иваном Телегиным, певица решила расставить все точки над i. Представители артистки по ее просьбе сообщили, что она действительно разводится.

"Все у всех случается, все мы делаем ошибки...О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", – цитирует Пелагею менеджер ее Инстаграм-аккаунта.

Звезда добавила, что бракоразводный процесс – малоприятный процесс, но она надеется, что ей и бывшему мужу удастся сохранить дружеские отношения ради дочери Таси. Артистка понадеялась, что люди не станут ее осуждать.

Фанаты отметили, что им жаль слышать такие новости. Поклонники пожелали Пелагее счастья и терпения.

Ранее появилась информация о том, что Телегина застали с любовницей, с которой он якобы уже давно встречается.