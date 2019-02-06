Раздетая Пелагея устроила сексуальные танцы в сауне

Известная певица не стесняется своей фигуры

Пелагея никогда особо не робела перед публикой, а уж тем более перед близкими. Она не раз надевала откровенные наряды. Теперь же прелестница засветилась в Сети в одном только красном купальнике, но довольно провокационном – с головокружительным декольте, да еще и сексуально выплясывая в финской бане.

Сначала шалости артистки засветил ее муж – хоккеист Иван Телегин. Он поместил в сторис Instagram видео, как это происходило. "Вот у нас восстановительные процедуры. Пелагея Сергеевна. Сейчас мы находимся в Минске", – сообщил спортсмен во время съемки.

Потом ролик, в котором звезда с кокетливой улыбкой двигается у стола с бокалами пива возле бассейна и демонстрирует свои прелести, разместили и другие.

Пелагея – одна из самых привлекательных певиц российской эстрады. Кроме того, артистка несколько лет является звездным наставником на проекте "Голос". Муж звезды Иван Телегин входит в число лидеров московского ЦСКА. Его неоднократно брали в сборную России, так как считают одним из лучших хоккеистов страны.

Исполнительница и спортсмен, который ради нее оставил первую семью, поженились в 2016 г., а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Чтобы не привлекать внимания к своей семье и новорожденной, Пелагея и Иван удалили свои страницы из соцсетей. Но в сентябре прошлого года на радость фанатам обновили их.

В Instagram певицы теперь нередко можно увидеть селфи с мужем – они позируют, либо тесно прижавшись щеками, либо нежно обнявшись. Такие же снимки есть и у Телегина.

Чаще стали показываться супруги и в свете. Не так давно они вместе шли по красной дорожке Московской Недели моды. Кроме того Иван навещает жену на съемках шестого сезона проекта "Голос.Дети", где Пелагея снимается в качестве звездного наставника.