Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раздетая Пелагея устроила сексуальные танцы в сауне

Пелагея. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица не стесняется своей фигуры

Пелагея никогда особо не робела перед публикой, а уж тем более перед близкими. Она не раз надевала откровенные наряды. Теперь же прелестница засветилась в Сети в одном только красном купальнике, но довольно провокационном – с головокружительным декольте, да еще и сексуально выплясывая в финской бане.

Сначала шалости артистки засветил ее муж – хоккеист Иван Телегин. Он поместил в сторис Instagram видео, как это происходило. "Вот у нас восстановительные процедуры. Пелагея Сергеевна. Сейчас мы находимся в Минске", – сообщил спортсмен во время съемки. 

Потом ролик, в котором звезда с кокетливой улыбкой двигается у стола с бокалами пива возле бассейна и демонстрирует свои прелести, разместили и другие.

Пелагея – одна из самых привлекательных певиц российской эстрады. Кроме того, артистка  несколько лет является звездным наставником на проекте "Голос". Муж звезды Иван Телегин входит в число лидеров московского ЦСКА. Его неоднократно брали в сборную России, так как считают одним из лучших хоккеистов страны. 

Исполнительница и спортсмен, который ради нее оставил первую семью, поженились в 2016 г., а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Чтобы не привлекать внимания к своей семье и новорожденной, Пелагея и Иван удалили свои страницы из соцсетей. Но в сентябре прошлого года на радость фанатам обновили их.

В Instagram певицы теперь нередко можно увидеть селфи с мужем – они позируют, либо тесно прижавшись щеками, либо нежно обнявшись. Такие же снимки есть и у Телегина.

Чаще стали показываться супруги и в свете. Не так давно они вместе шли по красной дорожке Московской Недели моды. Кроме того Иван навещает жену на съемках шестого сезона проекта "Голос.Дети", где Пелагея снимается в качестве звездного наставника.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Передумали: США предложили России новый ракетный договор

Американцы хотят затащить туда Китай и другие страны

Больной Янукович вышел на связь. LIVE

Экс-президент решил высказаться впервые после суда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей