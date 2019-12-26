Артистка, по слухам, ушла от супруга

Пелагея молчит, после того как ее муж Иван Телегин появился на публике с другой женщиной. В Инстаграм певицы нет ни одной их совместной фотографии, а в СМИ стали ходить слухи о том, что они расстались.

По некоторым данным, супруг знаменитости уже начал встречаться с другой женщиной. Их видели вместе держащимися за руки, фотографию пары опубликовал StarHit. Как утверждает издание, кадр выложил в соцсети сам Телегин, а после удалил.

Хоккеист и певица уже не носят обручальных колец и живут отдельно, сообщает портал WMJ.ru. Впрочем, так это или нет, пока неизвестно. Однако многие интернет-пользователи отметили, что в социальных сетях обоих супругов нет общих снимков, а Инстаграм артистки, судя по последнему посту, ведет не она, а ее менеджер.

Роман Пелагеи и Ивана начался в 2016 году. На певицу накинулись в обвинениями, ведь хоккеист встречался с другой женщиной. Однако через год влюбленные поженились, и у них родилась дочь.

Ранее певица появилась на прощании с певцом Алексеем Сафиулиным, принявшим участие в телешоу "Голос".