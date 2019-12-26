Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пелагея исчезла после фото мужа с любовницей

Пелагея исчезла после фото мужа с любовницей
Пелагея. Фото: www.globallookpress.com
Артистка, по слухам, ушла от супруга

Пелагея молчит, после того как ее муж Иван Телегин появился на публике с другой женщиной. В Инстаграм певицы нет ни одной их совместной фотографии, а в СМИ стали ходить слухи о том, что они расстались.

По некоторым данным, супруг знаменитости уже начал встречаться с другой женщиной. Их видели вместе держащимися за руки, фотографию пары опубликовал StarHit. Как утверждает издание, кадр выложил в соцсети сам Телегин, а после удалил.

Хоккеист и певица уже не носят обручальных колец и живут отдельно, сообщает портал WMJ.ru. Впрочем, так это или нет, пока неизвестно. Однако многие интернет-пользователи отметили, что в социальных сетях обоих супругов нет общих снимков, а Инстаграм артистки, судя по последнему посту, ведет не она, а ее менеджер.

Роман Пелагеи и Ивана начался в 2016 году. На певицу накинулись в обвинениями, ведь хоккеист встречался с другой женщиной. Однако через год влюбленные поженились, и у них родилась дочь.

Ранее певица появилась на прощании с певцом Алексеем Сафиулиным, принявшим участие в телешоу "Голос".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бумеранг сработал, он бросил женщину и сына ради Пелагеи, теперь ее бросил
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей