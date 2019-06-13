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Пелагея устроила истерику на похоронах звезды "Голоса"

Пелагея. Фото: www.globallookpress.com
Артистка была единственной из звезд, кто пришел на траурную церемонию

На прощание с певцом Алексеем Сафиулиным, принявшим участие в телешоу "Голос", Палагея немного опоздала. Войдя в зал в черном траурном наряде и темных очках с огромным красным букетом из цветов и еловых веток она долго не подходила к гробу. Певица не могла успокоиться, и через время ее рыдания стали такими сильными, что напоминали истерику. 

В конце траурной церемонии артистка нашла в себе силы подойти к телу друга. Она обняла его близких и, содрогаясь от плача, с трудом выразила им соболезнования. 

Ранее Пелагея поместила в соцсети видео, в котором были собраны эпизоды выступлений Сафиулина – одного и с нею в паре. Под роликом звезда напомнила о времени и месте прощания с певцом и попросила: "Приходите все, кто сможет. Кто не сможет, посылайте лучи и молитвы". А также поблагодарила всех "за добрые слова о нем".

Поклонники горячо откликнулись на ее слова: "Давайте будем ценить минуты и секунды рядом с родными людьми.. никогда не знаешь, какая секунда окажется последней", "Очень жаль, что настолько талантливые, замечательные и одаренные богом люди уходят слишком рано... Алексей был именно таким человеком. Светлая память...", "Была на концерте с его участием. ТАЛАНТ! Очень жаль... Часто переслцшиваю концертную запись этой песни, настолько красив голос", – написали они.   

Двери храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке открылись в 10:30. Сначала проходило отпевание. Многие присутствующие плакали.

На церемонию пришли только те, кто действительно любил его. В узком кругу друзей и родственников артиста Пелагея оказалась единственной из знаменитостей. 

Когда все собравшиеся простились с Алексеем Сафиулиным, гроб вынесли на улицу и погрузили в катафалк, чтобы отвезти на кладбище. Близкие и друзья певца покинули храм.

Алексея Сафиулина нашли мертвым у него дома в ванной на прошлой неделе. Ему было 44 года. С Пелагеей его связывали долгие годы дружбы. И она была рада, когда встретила его  два года назад на шоу "Голос", где известный баритон покорил наставников исполнением русской народной песни. 

Полина ДОРОЖКИНА
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