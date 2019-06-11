Знаменитый участник "Голоса" умер в ванной

Певец скончался в 44 года

Алексея Сафиулина нашли мертвым у него дома в ночь на 9 июня. Причина смерти не известна. Друзья предположили, что артист уснул в ванне и утонул. У него остались жена и двое детей.

Телеведущая Елена Решетникова на своей странице в Instagram написала: "Леша умер 8 июня. Стали плохо с сердцем – и в один миг все закончилось".

На странице певца в соцсети под траурным фото сообщается, что "прощание состоится 13 июня (четверг) в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, м. "Динамо", ул. Красноармейская, дом 2".

"Как же так", "А что случилось?", "Лешенька, до свидания", "Прощай мой друг!.. Светлая тебе память", "Как горька утрата... Алексей... ужас ... бесконечные соболезнования близким!", "Искренне жаль...", "Ужасно... Я отказываюсь в это верить... Мой любимый участник на "Голосе"... Страшно... Очень", "Грустно невероятно", "Такой талантливый... Такой молодой", "Нет слов",

– написали поклонники участника "Голоса".

Артист выступал в Московской филармонии, затем семь лет – на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Певица Пелагея знала его с детства, они дружили, напоминает StarHit.

Сафиулин родился и вырос в Москве. Учился на вокальном отделении ГИТИСа. Не раз участвовал в российских и международных конкурсах, а после окончания вуза играл на лучших сценах двух столиц.

Алексей известен и работами в кино – он озвучивал героев в популярном сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Также певец записывал саундтрек к картине "ДухLess" Сергея Минаева.

Два года назад известный баритон покорил наставников шоу "Голос" исполнением русской народной песни.