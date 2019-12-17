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Петросян раскрыл шокирующие факты о разводе со Степаненко

Сенсация: Петросян раскрыл новые факты о разводе со Степаненко
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
В скандальной истории с расставанием одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса появился неожиданный поворот

Елена Степаненко первой приняла решение развестись с Евгением Петросяном. Об этом рассказал сам Петросян в своем микроблоге.

Комик выдал правду в беседе с поклонниками. Юморист опроверг слухи о том, что якобы это он оставил Степаненко ради новой женщины. В своем комментарии он ясно дал понять, что именно его бывшая благоверная приняла решение разойтись. 

 "Почему вы уверены, что ее оставил я?! На развод подала она!"

– заметил Евгений Ваганович. 

Интересно, что Петросян впервые прокомментировал свой развод. До этого журналисты писали, что инициатором развода являлся якобы он. 

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Петросян после скандального развода сошелся с молодой помощницей и женился на ней. Однако эти новости не были официально подтверждены юмористом. Этот новый брак артиста не прокомментировал только ленивый. Так звезда "давай поженимся" Роза Сябитова заявила, что с молодой женой Петросяна не ждет ничего хорошего. 

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Марина МОНРО

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