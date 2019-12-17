В скандальной истории с расставанием одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса появился неожиданный поворот

Елена Степаненко первой приняла решение развестись с Евгением Петросяном. Об этом рассказал сам Петросян в своем микроблоге.

Комик выдал правду в беседе с поклонниками. Юморист опроверг слухи о том, что якобы это он оставил Степаненко ради новой женщины. В своем комментарии он ясно дал понять, что именно его бывшая благоверная приняла решение разойтись.

"Почему вы уверены, что ее оставил я?! На развод подала она!"

– заметил Евгений Ваганович.

Интересно, что Петросян впервые прокомментировал свой развод. До этого журналисты писали, что инициатором развода являлся якобы он.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Петросян после скандального развода сошелся с молодой помощницей и женился на ней. Однако эти новости не были официально подтверждены юмористом. Этот новый брак артиста не прокомментировал только ленивый. Так звезда "давай поженимся" Роза Сябитова заявила, что с молодой женой Петросяна не ждет ничего хорошего.

