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Бывшая Богомолова в накидке палача раздвинула ноги

Бывшая Богомолова в накидке палача раздвинула ноги
Дарья Мороз. Фото: instagram.com/d_moroz
Актриса шокировала поклонников оголенным телом

Дарья Мороз после развода с Константином Богомоловым выкладывает все больше пикантных снимков. На последнем раскрепостившаяся знаменитость позировала в красных сапогах и накидке, при этом ноги Мороз перед фотографом раздвинула.  

Кроме тела Дарьи, которое многим кажется шикарным, в Инстаграм обсуждали макияж блондинки. Почерневшие от косметики глаза бывшей Богомолова напугали комментаторов.

В социальных сетях фото Мороз мгновенно стало обсуждаемым. Кто-то называет звезду вульгарной, кто-то восхищается ее красотой. Равнодушных к яркому снимку не осталось.

"Дарья вы бы пожалели бы своих подписчиков, у меня сын холостой 25 лет, я ему показала, так он у меня номер ваш телефона спросил", "Шикарный образ", "Что с глазами?", "Как же вульгарно", "Развод вам пошел на пользу", "Еще одна сходящая с ума баба в трусах", "Хороша чертовка", "Красное одеяние.в этом есть нечто палаческое", – прокомментировали фото Дарья Мороз в Сети.

Изменения в образе Дарьи Мороз, по мнению поклонников, произошло в 2018 году. Именно тогда она рассталась с Константином Богомоловым после 8 лет брака. О личной жизни актрисы сейчас известно мало.

До этого Дарья Мороз залезла на стол в наряде с большим декольте.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВалерийГость
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Мне не нравится, однозначно, без комментариев.
Гость
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Может у неё есть шанс вернуть неухоженного Богомола от Собак Ксюхи.В прошлом детоненависницы?
Гость
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Раньше рогатку раздвигать надо было! А то такого парня упустила! Сбежал к Сопчаг!
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