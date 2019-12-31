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"Дурочка": известный актер раскрыл правду о скандале с Асмус

"Дурочка": известный актер раскрыл правду о скандале с Асмус
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Актер считает, что шумиху вокруг фильма "Текст" спровоцировали специально

Иван Охлобыстин прокомментировал скандал с участием Кристины Асмус. Вместе они работали на съемках сериала "Интерны", поэтому актер решил защитить коллегу.

Охлобыстин считает, что девушка до конца не понимала, в каком фильме снимается. При этом артист отметил, что она очень трудолюбивая и целомудренная девушка.

"Она (Кристина Асмус) дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу "Интерны" – она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили", – цитирует слова артиста РИА "Новости".

Иван Охлобыстин подозревает, что шумиха вокруг фильма "Текст" и скандальной эротической сцены была вызвана самими продюсерами, чтобы подогреть интерес к картине. Сам актер смотреть сцену секса не будет, чтобы не разочаровываться, – пишет телеканал "360".

"Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм "никакой". Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю ", – закончил Охлобыстин.

Пока в сети продолжают критиковать фильм "Текст", Кристина Асмус дала всем подписчикам новую пищу для обсуждений. На этот раз блондинка на съемках практически целуется с Егором Кридом.

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Дарья ПЕТРОВА

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