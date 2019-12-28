Звезда фильма "Текст" снялась в музыкальном клипе Егора Крида

Скандал вокруг постельной сцены с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского еще не успел до конца утихнуть, как вышло новое видео с актрисой. Жена комика Гарика Харламова приняла участие в съемках клипа Егора Крида.

Перед выходом музыкального ролика злые языки уже успели раскритиковать актрису за эпизод с поцелуем. Причиной тому послужил анонс к предстоящему клипу. Теперь же, когда на YouTube можно посмотреть полную версию видеоролика к песне, комментаторы в полной мере смогли оценить актерский талант Асмус. Правда, скандал с "Текстом" наложил свой отпечаток на мнение пользователей.

"Ну все уже, кому не лень, облизали Харламовскую бабу", "Дизлайк за асмус", "Типа асмус больше не раздеваеться", "в сцене где крид целуется с асмус , должен был появится харламов в виде препода и наругать их!!! ну ёмаё!", "Ну такое,что такое, Асмус,как то не зашла.Крид,неплох.и да басов мало", "Портит только Асмус((. А так лучший клип этого месяца", – пишут пользователи в комментариях под видео.

Однако нашлись и те, кто с восторгом и восхищением принялись хвалить своего кумира.

"Асмус все не стареет", "Асмус великолепна", "Сразу видно, как среди всех выделяется Асмус, актриса очень хорошая", "Великолепная", "Кристина ,ты молодец!!!!"

Ранее Кристина Асмус призналась, что не может спать после скандальной сцены в фильме "Текст".