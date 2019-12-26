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Кристина Асмус призналась, что не умеет отдыхать. По словам актрисы, она практически не спит, потому что не может расслабиться. В своем Инстаграм она спросила у подписчиков, как расслабляются они, отметив, что ей алкоголь и секс не помогают.
В комментариях к снимку поклонники актрисы делились своими методами и делали Асмус комплименты. Не забыли и упомянуть скандальный фильм "Текст", где актриса снялась в эротической сцене: "А по фоткам и не скажешь, сама умиротворенность", "Кристиночка, ты молодец! такая лапочка, я не могу... не нужен был тебе "этот" фильм", "Малышка такая на фото", "В фильме "Текст" хорошо расслабилась".
Премьера фильма "Текст" состоялась 24 октября – в одной из постельных сцен снялась Кристина Асмус, после чего актрисе устроили травлю не только интернет-пользователи, но и некоторые звезды. Критиковали также и поддержавшего супругу Гарика Харламова.
Ранее режиссер "Текста" рассказал о нашумевшей сцене, а сама актриса отказалась сниматься для нового фильма в нижнем белье.
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