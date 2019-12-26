Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Секс и алкоголь: Асмус рассказала о способах расслабиться

Секс и алкоголь: Асмус рассказала о способах расслабиться
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Жена Гарика Харламова не может спать после скандальной сцены в фильме "Текст"

Кристина Асмус призналась, что не умеет отдыхать. По словам актрисы, она практически не спит, потому что не может расслабиться. В своем Инстаграм она спросила у подписчиков, как расслабляются они, отметив, что ей алкоголь и секс не помогают.

В комментариях к снимку поклонники актрисы делились своими методами и делали Асмус комплименты. Не забыли и упомянуть скандальный фильм "Текст", где актриса снялась в эротической сцене: "А по фоткам и не скажешь, сама умиротворенность", "Кристиночка, ты молодец! такая лапочка, я не могу... не нужен был тебе "этот" фильм", "Малышка такая на фото", "В фильме "Текст" хорошо расслабилась".

Премьера фильма "Текст" состоялась 24 октября – в одной из постельных сцен снялась Кристина Асмус, после чего актрисе устроили травлю не только интернет-пользователи, но и некоторые звезды. Критиковали также и поддержавшего супругу Гарика Харламова.

Ранее режиссер "Текста" рассказал о нашумевшей сцене, а сама актриса отказалась сниматься для нового фильма в нижнем белье.

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей