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Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус

Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер скандального фильма «Текст» откровенно рассказал о нашумевшей сцене

Премьера картины состоялась еще в конце октября, однако сплетники продолжают обсуждать актеров и их личную жизнь. Сильнее всего досталось Кристине Асмус, которая снялась в постельной сцене фильма "Текст" вместе с Иваном Янковским. Артистку вместе с мужем, шоуменом Гариком Харламовым, буквально затравили. Однажды Асмус даже разрыдалась перед журналистами. Режиссер фильма Клим Шипенко решил прервать молчание и высказался о сцене, из-за которой разразился настоящий секс-скандал.

По его словам, Кристина знала, на что идет. Они подробно обсудили все перед съемками, и Асмус согласилась. Об этом Шипенко рассказал в эфире шоу "Морозова хочет знать". Видео опубликовано на канале Yotube.

Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.

"Кристина и Иван не порноактеры. Да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной", – заявил Шипенко.

Ранее об интиме с Асмус высказался ее партнер по фильму Янковский.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кто видел сцену в хорошем разрешении и в замедлении, знает, что это таки порно
Гость
Ответить
За обсуждением банальной 2-<цензура> минутной сценой замаскировали серьезный актуальный фильм. Вырезать надо эту сцену <цензура> и фильм по ТВ показать.
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