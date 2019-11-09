Юморист взвинтил цены на корпоративы

После скандала, разразившегося вокруг секс-сцены в новом фильме Кристины Асмус, дела ее супруга Гарика Харламова пошли в гору. Как выяснили журналисты, юморист берет за корпоратив намного больше, чем раньше, а именно – 50 тыс долларов.

Как пишет издание "Комсомольская правда", раньше Харламову приходилось поддерживать интерес общественности к себе, шутя над Ларисой Гузеевой, но теперь ему это не нужно, все итак говорят о нем. Посты в Инстаграме артиста теперь якобы набирают миллионы просмотров, одежду из его интернет-магазина раскупают, как горячие пирожки.

При этом пользователи Сети продолжают комментировать скандальную сцену с участием жены Харламова, осуждая его за спокойную реакцию за то, что он позволил своей супруге сняться в эротической сцене:

"гаррик бульдог: -таааак...кто еще не имел мою жену? становись в кассу!", "Сделали хорошую рекламу, теперь многие обыватели пойдут и посмотрят фильм....у нас сейчас в шоубизнесе все так... через скандал и постель", – пишут они.

Под постами Харламова в Инстаграме, даже под теми, которые не посвящены его красавице-супруге, тоже ведутся бурные дискуссии:

"Гарик, пока ты фигней страдаешь твой коллега Аверин поцелуи твоей жене шлет в комментах в инсте", "За Асмус это от Гузеевой, карма", "Гарик, Вы – настоящий муж! Это главное. Держитесь своей жены", "Когда Гарику становится скучно, он берет микрокредит, специально говорит, что не заплатит. И дожидается коллекторов чтобы посмотреть как *** [занимаются сексом] его жену", "С Асмус можно сняться? Ради искусства", – пишут подписчики.

Ранее в Сети ходили слухи, что у супругов есть проблемы в отношениях. Однако теперь, как сообщает то же издание, в семье артистов царит идиллия как никогда раньше. Юморист балует любимую и, вероятно, подарит ей скоро новый роскошный автомобиль.