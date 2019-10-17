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Гузееву взяли на прицел

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Звезды пришли в ужас от страшного видео

Гарик Харламов не устает делиться своими новыми видеошедеврами с Ларисой Гузеевой. На этот раз мишенью юмориста стала не только актриса, но и ее коллеги по программе "Давай поженимся".

В ролике использованы кадры из фильма Люка Бессона "Леон". Героиня в исполнении Натали Портман учится стрелять, однако в прицеле ее винтовки оказываются три телеведущие: Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина.

"Только так", – 

коротко написал Харламов в Instagram.

Подписчики предположили, что Гарик давно тайно влюблен в Ларису и наконец-то решился признаться в своих чувствах. Однако гордая ведущая "Давай поженимся" отвергла комика, вот он с горя и вознамерился отомстить.

"Гарик, ты прям неровоо дышишь к этой передаче особенно к Гузеевой. Жена еще не начала ревновать то?", "ахахахахах это любофффф", "она его отшила, вот он теперь мстит так".

Другие предположили, что Лариса не спустит на тормозах рискованные шуточки Харламова:

"Гарик, Гузеева тебя рано или поздно закажет, Батрухе",  "Гузеева тебе отдельное место в аду приготовила точно;) Жги, не останавливайся".

Некоторых российских звезд жесткое видео изрядно напугало.

 "Ну нет", –

написала Лера Кудрявцева.

А Максим Галкин удивил неожиданно кровожадным комментарием:

"Ну я ждал финал такой же эпический как подготовка к развязке. Она попала или нет? А то нет сил второй раз смотреть его танец".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.  

Валентина МАЙОРОВА
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