Соведущая "Давай поженимся" не нашла ничего странного в поведении звезды "Интернов"

Слухи о разводе Кристины Асмус и ее новых отношениях набрали обороты, после того как в фильме "Текст" актриса занялась сексом на камеру – многим ее игра показалась слишком реалистичной. Муж чересчур страстно защищал ее, публика негодовала, а Роза Сябитова выразила сомнение в том, что между супругами все кончено, и раскрыла интимные проблемы знаменитости.

"Гарик ( Харламов, шоумен) правильно смотрит на эту ситуацию, так как он женился на актрисе и сам работает в этой же сфере. Я, скорее, поверю, что она плохо готовит, чем в то, что Харламов ее приревновал. Ну, надоело ему, захотелось домашней пищи, уюта и комфорта, а актрисам это не дано", – пояснила сваха Teleprogramma.pro.

Это "для обычного мужчины голая фотография жены – уже причина для раздора, а актеры... другой замес, другие люди", добавила соведущая программы "Давай поженимся". По ее словам, "существует такое понятие, как эмоциональная усталость, и, конечно, у людей из шоу-бизнеса она также может наступать… но не по счетчику... индивидуально".

Тем временем стало известно, что звезда сериала "Интерны" после скандала с эротической сценой в фильме "Текст" решила отказаться от участия в новой картине, где ей нужно сниматься в нижнем белье. Однако без стеснения показала эротику.

Ранее Кристина Асмус сбросила всю одежду, раздвинула ноги, полуголая растянулась на постели и выставила ягодицы.