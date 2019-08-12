"Просто Афродита": звезда "Интернов" сняла с себя все

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Кристина Асмус продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями, сделанными на отдыхе на Мальдивах.
Звезда решила, что ей нечего скрывать и поделилась весьма откровенным снимком, который позволил подписчикам ее странички в Instagram в подробностях разглядеть обнаженную спину актрисы.
"Дзен", -
лаконично подписала свое пикантное фото звезда.
В Сети немедленно откликнулись на провокацию. Кое-кто решил, что Кристине не мешает набрать вес:
"Асмус кормить! Харламова не кормить!".
Другие начали искать, куда же делся супруг актрисы, шоумен Гарик Харламов, и не спрятался ли он случайно под водой:
"Попроси Гарика сделать такую же", "наверное, Гарик в эту ванну не поместиться!!!", "А как надолго Гарик может задержать дыхание под водой?))".
Прекрасных дам откровенный снимок Асмус откровенно расстроил:
"Вот как сесть жрать после такого фото ???"
Однако большинство почитателей звезды "Интернов" просто выразили свое восхищение:
"Талия красивая", "Просто Афродита какая то", "Космос! Полнейшее умиротворение!", "Фото огонь", "Избушка, избушка, повернись к лесу задом а к нам передом", "Слишком идеально".
Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
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