"Просто Афродита": звезда "Интернов" сняла с себя все

Актриса поделилась самым сокровенным

Кристина Асмус продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями, сделанными на отдыхе на Мальдивах.

Звезда решила, что ей нечего скрывать и поделилась весьма откровенным снимком, который позволил подписчикам ее странички в Instagram в подробностях разглядеть обнаженную спину актрисы.

"Дзен", -

лаконично подписала свое пикантное фото звезда.

В Сети немедленно откликнулись на провокацию. Кое-кто решил, что Кристине не мешает набрать вес:

"Асмус кормить! Харламова не кормить!".

Другие начали искать, куда же делся супруг актрисы, шоумен Гарик Харламов, и не спрятался ли он случайно под водой:

"Попроси Гарика сделать такую же", "наверное, Гарик в эту ванну не поместиться!!!", "А как надолго Гарик может задержать дыхание под водой?))".

Прекрасных дам откровенный снимок Асмус откровенно расстроил:

"Вот как сесть жрать после такого фото ???"

Однако большинство почитателей звезды "Интернов" просто выразили свое восхищение:

"Талия красивая", "Просто Афродита какая то", "Космос! Полнейшее умиротворение!", "Фото огонь", "Избушка, избушка, повернись к лесу задом а к нам передом", "Слишком идеально".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.