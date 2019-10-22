Знаменитость мечтает о постели

Известная актриса Кристина Асмус, сыгравшая начинающего врача Варю Черноус в сериале "Интерны", рассказала подписчикам, чего хочет в данный момент. Звезда выложила фото, на котором она, обернувшись полотенцем, сидит на краю ванны. При этом желание у нее оказалось весьма скромным.

"Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа", – поведала Асмус поклонникам.

Они отметили, "как мало надо человеку для счастья", и обратили внимание на невместительность резервуара для купания.

"Плохо с Гариком не влезешь", – посетовал комментатор.

Впрочем, не он один упомянул мужа знаменитости, юмориста Гарика Харламова. Кто-то из подписчиков предположил, что именно он не дает артистке спать, и назвал шоумена "разбойником".