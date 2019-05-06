"Шикарно": полуголая звезда "Интернов" растянулась на кровати

Пикантное фото актрисы наделало много шуму

Кристина Асмус известна и как звезда телеэкрана, и как дама с искрометным юмором. Это подтвердил и ее свежий пост в соцсети. Артистка выложила фото, на котором показана лежащей в кровати. Фанаты заволновались.

Из одежды на актрисе только купальник. А под кадром она поместила несколько фраз: "#дачтожтакое #опятьголая #тывкакойстранеалё #слышьчетворишь #замужемилигде #ататадевчуля #чтоскажетбульдог #чтоскажетгузеева #хорошохотьбезжопы #варяуженета...".

Тем самым Кристина лишила некоторых подписчиков возможности посудачить о ней. Зато почитатели не остались равнодушны. Их покорили и соблазнительные формы звезды "Интернов", и то, что сама она предугадала, как ее могли раскритиковать.

"Пожар просто", "Вы шикарно выглядите", "Огонь! И фигура, и чувство юмора", "Аха-ха, я дочитала хэштеги до конца, класс! Класс, когда чувство юмора есть... Класс , когда ты сама класс!", "Ну все знает про себя и все равно продолжает! Ну прям как трудный ребенок", "Людям теперь и писать-то нечего осталось", "Ваши хэштеги всегда веселят и всегда попадают точно в цель", "Ааааааа, пхахах, как прекратить ржать?", "Кристина, придумывать теги – это прямо Ваш конек каждый раз смеюсь, с самоиронией отлично, умница!",

– отметили поклонники. Нашлись и такие, кто возмутился провокационным кадром:

"Она из кровати не вылезает?", "Сплошь постельные сцены в нижнем белье".

Асмус неоднократно радовала поклонников не только смешными высказываниями, но и пародийными снимками и видео. Не прочь актриса и пошутить над фанатами, как поступила и на этот раз, отмечает "Пятый канал".

До этого Кристина, изобразила некоторых подписчиц, кривляясь. Разместив несколько кадров, она попросила фанатов выбрать лучший.

Ранее актриса показалась сидящей в кресле в крошечной кружевной пижаме, обнажающей стройное тело, прежде сделала провокационный кадр в ванне. По всему видно, что телезвезда не стесняется, выкладывая столь пикантные снимки.