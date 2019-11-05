Актриса умело подчеркивает достоинства своей фигуры

Тело Кристины Асмус в последнее время интересует многих россиян, в том числе тех, кто не смотрел сериал "Интерны", прославивший ее. Эротичная сцена в новом фильме артистки вызвала бурные обсуждения в Сети, а число поклонников только возросло. Однако знаменитость всегда была, как говорится, с перчинкой. "Утро" представляет подборку самых горячих фото одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса.

Кристина Асмус, как истинная леди, предпочитает будоражить фантазию поклонников в одежде. Однако актриса подбирает весьма чувственные образы. Так от вида жены Гарика Харламова в шелковой пижаме молочного цвета, позирующей на кресле, фанаты пришли в полный восторг.

Любит актриса интриговать и образами в нежном белье, а также позировать не только в кресле, но и на своей роскошной кровати, в которой мечтали бы оказаться многие российские мужчины. При этом Асмус часто демонстрирует свое отменное чувство юмора и шутливо подписывает кадры. Чего только стоят ее хештеги "сисек не видать" и "что же скажет бульдог".

Когда актриса отправляется отдыхать, она радует поклонников снимками, на которых хорошо видна ее фигура. Так, однажды Асмус показала аппетитные ягодицы и опять в же в милом купальнике. В пошлости звезду обвинить уж точно не получится.

Не боится артистка провоцировать интернет-пользователей горячими кадрами из ванны. К фотосессиям Кристина подходит креативно и выбирает необычные ракурсы, чтобы продемонстрировать достоинства своей хрупкой фигуры.

Впрочем, Асмус смело публикует и дерзкие снимки, на которых позирует без белья. Такие пикантные фото в Инстаграме актрисы – редкость. Эти кадры поклонники актрисы ждут, как праздник.

Ранее "Утро" писало о желаниях Асмус, снявшейся в ванной.