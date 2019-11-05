Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В ванне и без белья: самые откровенные фото Асмус

В ванне и без белья: самые откровенные фото Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Актриса умело подчеркивает достоинства своей фигуры

Тело Кристины Асмус в последнее время интересует многих россиян, в том числе тех, кто не смотрел сериал "Интерны", прославивший ее. Эротичная сцена в новом фильме артистки вызвала бурные обсуждения в Сети, а число поклонников только возросло. Однако знаменитость всегда была, как говорится, с перчинкой. "Утро" представляет подборку самых горячих фото одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса.

Кристина Асмус, как истинная леди, предпочитает будоражить фантазию поклонников в одежде. Однако актриса подбирает весьма чувственные образы. Так от вида жены Гарика Харламова в шелковой пижаме молочного цвета, позирующей на кресле, фанаты пришли в полный восторг. 

Любит актриса интриговать и образами в нежном белье, а также позировать не только в кресле, но и на своей роскошной кровати, в которой мечтали бы оказаться многие российские мужчины. При этом Асмус часто демонстрирует свое отменное чувство юмора и шутливо подписывает кадры. Чего только стоят ее хештеги "сисек не видать" и "что же скажет бульдог". 

Когда актриса отправляется отдыхать, она радует поклонников снимками, на которых хорошо видна ее фигура. Так, однажды Асмус показала аппетитные ягодицы и опять в же в милом купальнике. В пошлости звезду обвинить уж точно не получится.

Не боится артистка провоцировать интернет-пользователей горячими кадрами из ванны. К фотосессиям Кристина подходит креативно и выбирает необычные ракурсы, чтобы продемонстрировать достоинства своей хрупкой фигуры. 

Впрочем, Асмус смело публикует и дерзкие снимки, на которых позирует без белья. Такие пикантные фото в Инстаграме актрисы – редкость. Эти кадры поклонники актрисы ждут, как праздник. 

Ранее "Утро" писало о желаниях Асмус, снявшейся в ванной. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Обложили со всех сторон: Таллин блокирует российские корабли и самолеты

Эстонские власти демонстрируют собственное непостоянство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей