Телеведущая публично высмеяла юмориста и его жену

Ксения Собчак язвительно ответила Гарику Харламову на его пост, где юморист комментирует критику постельной сцены с участием его жены Кристины Асмус. Харламов написал, что гордится своей супругой, а сцена секса в картине – всего лишь выполненная актерская задача.

В ответ на этот пост Собчак высмеяла Харламова на своей странице в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что Настоящему Режиссеру невозможно отказать?"

– с сарказмом написала Ксения, которая раньше уже заявляла, что пострадала "из-за голых сисек Кристины Асмус". Ее недовольство было вызвано тем, что интервью телеведущей с актером Александром Петровым в программе "Осторожно, Собчак" пропало из рекомендаций YouTube из-за скандальной постельной сцены с участием актеров.

"Зашкаливающее лицемерие!", "Тонкий троллинг от Ксении", "Правильно, Ксения! Жене режиссёра ведь всегда виднее", "Что-то Ксения уже не первый раз пытается зацепить Кристину", "Вернула шуточку Ксения", "Я ждала этой "возвратки", "Видимо Кристину вместо Собчак на роль утвердили", "Ну и умеешь же ты, Собчак, быть язвой", "Припомнила",

– прокомментировали подписчики пост Ксении.

Многие отметили, что телеведущая уже не в первый раз задевает актрису, которая пока воздерживается от ответа. Также некоторые предположили, что так Собчак мстит Харламову за его шутку о свадьбе телеведущей и режиссера Константина Богомолова.