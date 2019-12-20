Артист поделился снимком с оскандалившейся актрисой

Иван Охлобыстин опубликовал совместное фото с бывшим партнером по съемочной площадке Кристиной Асмус – актеры вместе снимались в сериале "Интерны" – и очень тепло подписал снимок. "Моя звездочка в стальном орешке", – написал артист. "Люблю!", – ответила Асмус Охлобыстину.

Однако на актера набросились в комментариях, припомнив скандальную сцену из фильма "Текст" с участием Кристины Асмус. Несмотря на то, что премьера состоялась почти два месяца назад, актрису продолжают травить, а Охлобыстину, по мнению некоторых подписчиков, свою коллегу поддерживать и вовсе не стоит.

"Бросай ее, Иван. Ее больше не спасти", "Верующим людям не стоит поддерживать такой пример! <...> А такое видео просто так из интернета не уберешь! Простите, но это уже клеймо на всю семью!", "Стальной орешек, дырявый рот", "Конечно как человека, как женщину и мать ее жалко. Травить нельзя людей. Я надеюсь, вы ее защищаете именно с этой точки зрения. А не как коллегу. Согласитесь актриса она очень посредственная. В фильмах деревянная", "Ваша звездочка уже прилично светанула своими "орешками", – написали Ивану в комментариях. По мнению некоторых подписчиков, Асмус не только опозорилась, снявшись в откровенной сцене, но и еще является плохой актрисой.

Впрочем, многие встали на защиту Кристины, а некоторые даже вспомнили сериал, в котором снимались Асмус и Охлобыстин: "Быков и Черноус, много лет спустя", "Вы лучшие", "Иван Иванович, Кристина Игоревна – мой респект Вам".

Премьера фильма "Текст" состоялась 24 октября – в одной из постельных сцен снялась Кристина Асмус, после чего актрисе устроили травлю не только в Сети, но и некоторые звезды. Критиковали также и поддержавшего супругу Гарика Харламова.

Ранее актриса рассказала о своих новогодних желаниях, снявшись в прозрачном платье.