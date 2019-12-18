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Почти голая: Асмус в прозрачном платье расселась на диване

Почти голая: Асмус в прозрачном платье расселась на диване
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Жена Гарика Харламова рассказала о желаниях на Новый год

Кристина Асмус призналась, что обычно решает, как проведет 31 декабря накануне. Об этом этом звезда скандального фильма "Текст" рассказала поклонникам, сидя на диване в сарафане из шифона персикового цвета.

"Скорее всего мы с семьей будем дома. А вы уже знаете, как будете встречать Новый год? И пишете ли вы свои желания на листочке, поджигаете и бросаете их в бокал? Я да",

обратилась к фанатам Асмус, добавив, что любит оливье и спать на новогодних праздниках.

Некоторые подписчики артистки принялись обсуждать, как любят встречать Новый год. Однако внимание многих привлекла точеная фигура Асмус, которую без труда можно было разглядеть в легком платье. Одним интернет-пользователям показалось, что актриса сильно похудела, а другие уверены, что она прекрасно выглядит.

"Какая худышка, не кушаешь совсем", "Какое великолепное, нежнейшее платье!", "Красавица!", "Какая красота", "Анорексией не страдаешь???", "Как то на нимфоманку вы здесь сильно похожи", "Шикарная", – отметили подписчики Асмус. 

Полина ИВАНОВА

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