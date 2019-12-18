Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Кристина Асмус призналась, что обычно решает, как проведет 31 декабря накануне. Об этом этом звезда скандального фильма "Текст" рассказала поклонникам, сидя на диване в сарафане из шифона персикового цвета.
"Скорее всего мы с семьей будем дома. А вы уже знаете, как будете встречать Новый год? И пишете ли вы свои желания на листочке, поджигаете и бросаете их в бокал? Я да",
обратилась к фанатам Асмус, добавив, что любит оливье и спать на новогодних праздниках.
Некоторые подписчики артистки принялись обсуждать, как любят встречать Новый год. Однако внимание многих привлекла точеная фигура Асмус, которую без труда можно было разглядеть в легком платье. Одним интернет-пользователям показалось, что актриса сильно похудела, а другие уверены, что она прекрасно выглядит.
"Какая худышка, не кушаешь совсем", "Какое великолепное, нежнейшее платье!", "Красавица!", "Какая красота", "Анорексией не страдаешь???", "Как то на нимфоманку вы здесь сильно похожи", "Шикарная", – отметили подписчики Асмус.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон