Звезда фильма "Текст" снялась в новой пикантной сцене

Шумиха, связанная с постельной сценой Кристины Асмус и Ивана Янковского, только стихла, но в социальных сетях начали обсуждать новое видео с актрисой. На этот раз девушка снялась в клипе Егора Крида.

Музыкант опубликовал на YouTube короткий момент из нового клипа, где он и Кристина Асмус обнимаются и сливаются в поцелуе. Комментаторы в Интернете начали обсуждать не новую песню и творчество музыканта, а саму Кристину Асмус.

Больше всего посмотревшим было жалко мужа актрисы Гарика Харламова. Они считают, что Кристину Асмус просто "понесло", а юморист вынужден терпеть ее поведение.

"Знатно она троллит своего мужа", "По рукам пошло", "Понесло ее", "А Харламов посмотрит и скажет, что она отыграла хорошую роль", "А у Кристины уже зависимость, ее Гарик не удовлетворяет", "Врагу не пожелаешь видеть, как твоя баба целуется с другим", "Бедный Гарик", – высказались пользователи YouTube.

Напомним, Кристина Асмус до этого оказалась в центре секс-скандала из-за постельной сцены в фильме "Текст". Зрители тогда решили, что между актерами на площадке был настоящий секс, о чем и начали писать в Инстаграм Харламову и Асмус.

После травли Кристина Асмус заявила, что отказалась от съемок в одном их проектов из-за обнаженных цен.