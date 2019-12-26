Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"По рукам пошла": Асмус застали за поцелуями с другим

"По рукам пошла": Асмус застали за поцелуями с другим
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Звезда фильма "Текст" снялась в новой пикантной сцене

Шумиха, связанная с постельной сценой Кристины Асмус и Ивана Янковского, только стихла, но в социальных сетях начали обсуждать новое видео с актрисой. На этот раз девушка снялась в клипе Егора Крида.

Музыкант опубликовал на YouTube короткий момент из нового клипа, где он и Кристина Асмус обнимаются и сливаются в поцелуе. Комментаторы в Интернете начали обсуждать не новую песню и творчество музыканта, а саму Кристину Асмус.

Больше всего посмотревшим было жалко мужа актрисы Гарика Харламова. Они считают, что Кристину Асмус просто "понесло", а юморист вынужден терпеть ее поведение.

"Знатно она троллит своего мужа", "По рукам пошло", "Понесло ее", "А Харламов посмотрит и скажет, что она отыграла хорошую роль", "А у Кристины уже зависимость, ее Гарик не удовлетворяет", "Врагу не пожелаешь видеть, как твоя баба целуется с другим", "Бедный Гарик", – высказались пользователи YouTube.

Напомним, Кристина Асмус до этого оказалась в центре секс-скандала из-за постельной сцены в фильме "Текст". Зрители тогда решили, что между актерами на площадке был настоящий секс, о чем и начали писать в Инстаграм Харламову и Асмус.

После травли Кристина Асмус заявила, что отказалась от съемок в одном их проектов из-за обнаженных цен. 

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей