Актриса открыла шикарное декольте

Дарья Мороз очень похорошела после развода, так считают ее подписчики в Инстаграм. Еще одним доказательством ее привлекательности стало фото, на котором актриса в наряде с глубоким декольте забирается на стол.

На снимке хорошо можно рассмотреть обнаженную грудь кинозвезды и ее ноги. Равнодушным это фото не оставило никого из подписчиков знаменитости. Бывшую жена Константина Богомолова в комментариях называют олицетворением секса.

"Даша, не останавливайтесь. Вы просто – олицетворение секса", "Шикарная", "Хороша Даша, смело и стильно!", "Огонь", "Почему Вы такая секси", "Огонь и страсть", "Невероятно красивая, "Становится жарко", "После развода все женщины хорошеют", "Бомбическая", "Красавица и большой талант", – написали в соцсети комментаторы.

Изменения с Дарьей, как решили подписчики, произошли после развода с Константином Богомоловым. В браке с режиссером Мороз прожила 8 лет, супруги расстались в 2018 году.