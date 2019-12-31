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Дарья Мороз очень похорошела после развода, так считают ее подписчики в Инстаграм. Еще одним доказательством ее привлекательности стало фото, на котором актриса в наряде с глубоким декольте забирается на стол.
На снимке хорошо можно рассмотреть обнаженную грудь кинозвезды и ее ноги. Равнодушным это фото не оставило никого из подписчиков знаменитости. Бывшую жена Константина Богомолова в комментариях называют олицетворением секса.
"Даша, не останавливайтесь. Вы просто – олицетворение секса", "Шикарная", "Хороша Даша, смело и стильно!", "Огонь", "Почему Вы такая секси", "Огонь и страсть", "Невероятно красивая, "Становится жарко", "После развода все женщины хорошеют", "Бомбическая", "Красавица и большой талант", – написали в соцсети комментаторы.
Изменения с Дарьей, как решили подписчики, произошли после развода с Константином Богомоловым. В браке с режиссером Мороз прожила 8 лет, супруги расстались в 2018 году.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем