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Бывшую мужа Собчак превратили в мужика

Бывшую мужа Собчак превратили в мужика
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Актрису сравнили с дедушкой Лениным

Ксения Собчак опубликовала фотографию со съемок нового шоу на своей странице в Instagram. В кадре телеведущая стоит рядом с Владимиром Лениным. Конечно, вождь русской революции не настоящий, а в исполнении загримированного актера. Какого – Ксения предложила угадать своим подписчикам.

Некоторые предположили, что в роли Ленина оказалась бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз:

"После того, как на свадьбе проехала в катафалке, даже Ленин ожил", "Дарья Мороз. Очень похож на нее дедушка Ленин", "Сам Ленин наверно и сыграл. Надоело лежать поди, решил развеяться", "Может с настоящим, да в мавзолей? Подумай! Тебе все подойдет!".

Несмотря на такую версию, большинство подписчиков все-таки решило, что роль Ленина сыграл актер Евгений Стычкин.

Ранее Дарья Мороз опубликовала фото без нижнего белья, продолжив эпатировать публику. Снимок вызвал неоднозначную реакцию. Отметим, что Дарья Мороз и Константин Богомолов, женившийся на Ксении Собчак, после развода сохранили хорошие отношения. Режиссер до сих пор снимает экс-супругу в своих проектах.

Карина СИРАЗОВА

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