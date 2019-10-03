Экс-супруга режиссера продолжает эпатировать публику

Актриса Дарья Мороз опубликовала фото, на котором предстала в телесном боди на голое тело и в серебряной портупее. Завершающий штрих этого образа – выпирающие соски.

Фотография сразу же вызвала бурную реакцию подписчиков. Одни восхищаются красотой и смелостью Дарьи, а другие ругают ее за чрезмерную откровенность.

"Ну очень круто и стильно", "Даша, сколько вас силы и женственности, самодостаточности. Любуюсь вами", "Смелость компенсирует некрасивость", "Как теперь уснуть?", "Фу какая неприличная бывшая жена. Вульгарно. Мерзко. Собчак красавица в сравнении с вашей выходкой", "Дашенька, скажите – вы считаете свою грудь шикарной? Почему бюстгальтер не надели?" – прокомментировали подписчики фотографию актрисы.

В последнее время в Instagram 36-летней Дарьи Мороз все чаще можно встретить откровенные кадры. Отметим, что Дарья Мороз и Константин Богомолов, женившийся на Ксении Собчак, после развода сохранили хорошие отношения. Режиссер до сих пор снимает экс-супругу в своих проектах.