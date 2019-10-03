Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Экс-супруга Богомолова показала фото без нижнего белья

Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Экс-супруга режиссера продолжает эпатировать публику

Актриса Дарья Мороз опубликовала фото, на котором предстала в телесном боди на голое тело и в серебряной портупее. Завершающий штрих этого образа – выпирающие соски.

Фотография сразу же вызвала бурную реакцию подписчиков. Одни восхищаются красотой и смелостью Дарьи, а другие ругают ее за чрезмерную откровенность.

"Ну очень круто и стильно", "Даша, сколько вас силы и женственности, самодостаточности. Любуюсь вами", "Смелость компенсирует некрасивость", "Как теперь уснуть?", "Фу какая неприличная бывшая жена. Вульгарно. Мерзко. Собчак красавица в сравнении с вашей выходкой", "Дашенька, скажите – вы считаете свою грудь шикарной? Почему бюстгальтер не надели?" – прокомментировали подписчики фотографию актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от d_moroz (@d_moroz)

В последнее время в Instagram 36-летней Дарьи Мороз все чаще можно встретить откровенные кадры. Отметим, что Дарья Мороз и Константин Богомолов, женившийся на Ксении Собчак, после развода сохранили хорошие отношения. Режиссер до сих пор снимает экс-супругу в своих проектах.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей