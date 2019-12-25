Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Мороз затянула грудь в прозрачный корсет

Мороз затянула грудь в прозрачный корсет
Дарья Мороз. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая жена Константина Богомолова разделась ради фото

Дарья Мороз после развода с мужем, похоже, расцвела. В соцсетях актрисы появляется все больше откровенных снимков. На одном из них она позирует в трусах и полупрозрачном корсете, в который затянула грудь.

Подписчики от снимков звезды сериалов и фильмов в восторге. Бывшая жена Константина Богомолова кажется им сексуальной и шикарной.

"Вы, Дарья, намного красивее и сексуальнее", "Удовольствие работать с Вами", "Огнище", "Вы шикарны", "Слов нет, одни слюни", "Невероятная красота", "Женщина вамп", "Прекрасная", "Такая сексуальная", "Секси-шмекси", – оценили фото Мороз в Инстаграм.

Возможно, оголить  тело 36-летняя Дарья Мороз решила, чтобы уколоть Ксению Собчак. Недавно избранница ее бывшего мужа всколыхнула социальные сети. Журналистка написала, что не понимает, зачем немолодые женщины выставляют фото без одежды.

Дарья Мороз была женой Константина Богомолова восемь лет. Летом 2018 г. супруги развелись.

Весной режиссер выставил напоказ интимные сцены с участием бывшей.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Северный поток-2" заморозят на 6 лет

Строительство газопровода придется отложить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей