Бывшая жена Константина Богомолова разделась ради фото

Дарья Мороз после развода с мужем, похоже, расцвела. В соцсетях актрисы появляется все больше откровенных снимков. На одном из них она позирует в трусах и полупрозрачном корсете, в который затянула грудь.

Подписчики от снимков звезды сериалов и фильмов в восторге. Бывшая жена Константина Богомолова кажется им сексуальной и шикарной.

"Вы, Дарья, намного красивее и сексуальнее", "Удовольствие работать с Вами", "Огнище", "Вы шикарны", "Слов нет, одни слюни", "Невероятная красота", "Женщина вамп", "Прекрасная", "Такая сексуальная", "Секси-шмекси", – оценили фото Мороз в Инстаграм.

Возможно, оголить тело 36-летняя Дарья Мороз решила, чтобы уколоть Ксению Собчак. Недавно избранница ее бывшего мужа всколыхнула социальные сети. Журналистка написала, что не понимает, зачем немолодые женщины выставляют фото без одежды.

Дарья Мороз была женой Константина Богомолова восемь лет. Летом 2018 г. супруги развелись.

Весной режиссер выставил напоказ интимные сцены с участием бывшей.