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Бывшая раскрыла интимные требования Богомолова

Бывшая раскрыла интимные требования Богомолова
Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Актриса рассказала о сексе в фильме "Содержанки", который снимал ее экс-супруг

Дарья Мороз раскрыла пикантные детали работы над фильмом, режиссер которого – Константин Богомолов. Она призналась, что бывший муж руководил каждым жестом актеров в постельных сценах и высказывал свои требования без стеснения. Нужно было "делать одно и то же несколько раз, по десять минут почти секса", когда "происходит все, кроме проникновения", добавила она. 

Сам процесс съемок, как отметила актриса в интервью российскому изданию GQ, шел так. Артисты приходили на площадку, которой "являлась постель, или бассейн, или диван", и обговаривали с режиссером и партнером ве до мельчайшей детали. Дарья также призналась, что "было забавно", когда работали над "самой огромной, потрясшей всех сценой в одной из серий.

Она запечатлела на телефоне, как это снималось, с комментариями Богомолова, который не отпускал актеров ни на секунду. "Это было именно: "Нет, медленнее. Нет, руку сюда, а ты сюда. А ты давай не активничай"", – передала Мороза реплики экс-супруга.

"Содержанки" – дебютный сериал театрального режиссера Константина Богомолова. В нем сыграли его бывшая и нынешняя жены. Дарья исполнила главную роль, а Ксения Собчак участвовала лишь в одной серии, но теперешний муж телеведущей хвалил ее способности.

Полина ДОРОЖКИНА
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