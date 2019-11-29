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Бывшая Богомолова увела известного актера из семьи

Бывшая Богомолова увела известного актера из семьи
Дарья Мороз. Фото: instagram.com/d_moroz/
Артист не стал отрицать отношений с Дарьей Мороз

Супруги-актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце постоянно подкидывают сюрпризы своим поклонникам. Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса дает немало поводов для разнообразных слухов. На этот раз Агата решила расспросить мужа о его романе с бывшей женой Константина Богомолова, с которой он снимался в сериале "Преступление". 

"Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз?" - 

спросила Муцениеце в своем влоге "Прилучные будни".

Артист не стал отрицать отношений с бывшей супругой Константина Богомолова, которая, как и супруги сейчас находится в Санкт-Петербурге. 

 

 

Когда же Агата заявила, что теперь все напишут, что у Мороз и Прилучного роман и "это правда", ее супруг спокойно ответил: "Пускай!". 

Валентина МАЙОРОВА

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