Артист не стал отрицать отношений с Дарьей Мороз

Супруги-актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце постоянно подкидывают сюрпризы своим поклонникам. Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса дает немало поводов для разнообразных слухов. На этот раз Агата решила расспросить мужа о его романе с бывшей женой Константина Богомолова, с которой он снимался в сериале "Преступление".

"Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз?" -

спросила Муцениеце в своем влоге "Прилучные будни".

Артист не стал отрицать отношений с бывшей супругой Константина Богомолова, которая, как и супруги сейчас находится в Санкт-Петербурге.

Когда же Агата заявила, что теперь все напишут, что у Мороз и Прилучного роман и "это правда", ее супруг спокойно ответил: "Пускай!".

