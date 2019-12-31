Жена Константина Богомолова снялась в постели без пижамы

Ксения Собчак сфотографировала себя перед сном. Телеведущая залезла в кровать без лифчика, но грудь прикрыла одеялом. На снимке можно рассмотреть не только тело скандальной блондинки, но и ее лицо без макияжа.

"Настроение новогоднее. Как же хорошо", – написала Собчак до этого в Инстаграм.

Новый год телезвезда, скорее всего, проведет в Москве вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым.

Обойтись в конце года без скандалов Ксении Собчак не удалось. Из-за неосторожного высказывания на нее ополчились некоторые знаменитости. В Инстаграм ведущая заявила, что не понимает взрослых женщин, снимающихся без одежды.

После этих слов друзья Собчак высказались против нее, а звезды начали массово выкладывать обнаженные снимки.