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Собчак спрятала голую грудь под одеялом

Собчак спрятала голую грудь под одеялом
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Жена Константина Богомолова снялась в постели без пижамы

Ксения Собчак сфотографировала себя перед сном. Телеведущая залезла в кровать без лифчика, но грудь прикрыла одеялом. На снимке можно рассмотреть не только тело скандальной блондинки, но и ее лицо без макияжа.

"Настроение новогоднее. Как же хорошо", – написала Собчак до этого в Инстаграм.

Новый год телезвезда, скорее всего, проведет в Москве вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым.

Скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Обойтись в конце года без скандалов Ксении Собчак не удалось. Из-за неосторожного высказывания на нее ополчились некоторые знаменитости. В Инстаграм ведущая заявила, что не понимает взрослых женщин, снимающихся без одежды.

После этих слов друзья Собчак высказались против нее, а звезды начали массово выкладывать обнаженные снимки.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У ксюши есть что прятать под одеялом?.... удивили
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