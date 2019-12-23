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"Что с вами?": полуголая жена Преснякова сняла плащ

"Что с вами?": полуголая жена Преснякова сняла плащ
Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка вмешалась в скандал с фотографиями обнаженных звезд

Наталья Подольская снялась в открытом купальнике, обнажив живот и бедра. Свой образ жена Владимира Преснякова дополнила розовыми чулками и черным плащом.

"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", – подписала свой горячий снимок певица, отсылая к недавно разгоревшемуся скандалу с участием Ксении Собчак, которая осудила откровенные фотографии женщин старше 40 лет. "Это не считается, голую попу не видно", – пошутили в комментариях.

Подписчики Натальи стали сомневаться, что она в действительности так хорошо выглядит. Многие решили, что снимок чересчур отредактирован и певица не похожа сама на себя:

"Фигура отличная, а лицо чужое", "Судя по лицу – сплошной фотошоп", "Вообще не похожи на себя, что с вами, где естественность? А так неплохо", "Здесь каждого из нас отфотошопить, будем даже круче".

Поклонникам звезды, однако, ее пост понравился.

"Фигура супер!", "Горяченького нам в ленту!", "Красотка", "Огонь", "Как идеально", "Божественна", "Вовану повезло",

восхитились они фигурой Натальи.

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за поста Ксении Собчак – телеведущая жестко раскритиковала женщин за обнаженные снимки. Участниками конфликта стали Александр Цыпкин и бывшая жена Федора Бондарчука Светлана. Ответила Собчак блогер Лена Миро – по ее мнению, телеведущая просто завидует хорошей фигуре других женщин.

Ранее Наталья Подольская снялась в откровенной позе в мини-платье, обнажив стройные ноги.

Карина СИРАЗОВА

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