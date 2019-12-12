Артистка снялась в откровенной позе

Наталья Подольская продолжает удивлять пикантными снимками. На новой опубликованной фотографии певица в черном платье-пиджаке сидит на огромном чемодане, выставив напоказ обнаженные ноги. Правую ногу звезда подняла так высоко, что едва не засветила свое нижнее белье. "Что-то происходит", – интригующе подписала пост звезда.

"Ты прелесть", "Вот это да!", "Красоточка", "Прелесть! Ножки класс", "Бомба", "Ноги от ушей растут", "Повезло мужу", "Боже, какие ноги! Это же лань", "Наташа, вы искушаете мужчин своим соблазнительным нарядом", "Ножки – восторг!",

– восхитились снимком подписчики, сделав массу комплиментам ногам артистки, которые на фотографии выглядят невероятно длинными. Однако не все оценили пост, а один из комментаторов даже обратил внимание на белую перчатку в углу чемодана:

"Странная фотка, реклама чего – ног, девушки или машины", "Перчатка грязненькая как-то не вписывается".

За предыдущий откровенный снимок подписчики Натальи жестко раскритиковали ее: певица снялась в трусах.