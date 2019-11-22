Выпускница "Фабрики звезд" заговорила об алкоголизме

Наталья Подольская публично поведала о грехах юности. Певица призналась, что попала в неприятную историю, когда училась в школе. Перед школьной дискотекой в компании девушек она пила водку в подъезде. В тот момент жене Владимира Преснякова было только 15 лет.

Вспоминает грязную историю Подольская с ужасом. Сейчас ей стыдно за произошедшее, артистка уверена, что алкоголь не должен завладевать жизнью человека.

"Что со мной было это словами не передать, мне очень стыдно об этом вспоминать, и моя прекрасная добрая мама очень здорово отреагировала - посмотрела на меня так, что мне захотелось сгинуть с этого света навсегда",

- поделилась знаменитость.

Артистка отметила, что не призывает всех полностью отказываться от спиртного, но считает, что это не должно превращаться в алкогольную зависимость. Жена Преснякова уверена, что в современном мире есть много других радостей, и призывает всех заниматься спортом и правильно питаться.

В комментариях часть подписчиков поддержали Подольскую, другие же критикуют артистку за то, что она не пропагандирует полный отказ от спиртного.

"Вы такая молодец, что поднимаете эту тему", "В смысле немного можно? Ты же известная личность тебя смотрят дети, пить нельзя совсем", "Какую-то фигню сказала", "Молодец, что призналась в ошибках юности", "Ничего стыдного нет, главное, что сейчас не злоупотребляете", – написали в комментариях.

Ранее Наталья Подольскую попросили спрятать трусы.