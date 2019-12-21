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Толстый Басков обсмеял Собчак со сморщенной подмышкой

Толстый Басков обсмеял Собчак со сморщенной подмышкой
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
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Свадьбу Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым обсуждают до сих пор. В этот раз подключился даже Николай Басков. На своей странице в Инстаграм певец сообщил, что в новогоднюю ночь на одном из телеканалов состоится обсуждение фееричного бракосочетания Ксении.

Интригующий анонс Басков снабдил странной фотографией, которая ужаснула пользователей. На снимке он предстал в компании юмористки Елены Воробей, которую для шоу загримировали "под Собчак". Однако подписчики Николая заявили, что вместо этого у организаторов получилась Любовь Успенская. Другие отметили, что Ксения гораздо симпатичнее и с гримом – явный перебор. Досталось и самой Воробей в образе Собчак – ее обсмеяли за сморщенную подмышку. Баскову же сделали замечание относительно набранных килограммов (орфография и пунктуация сохранены).

"Ой... я не фанат Собчак, но это прям страх какой то. Ксения намного симпатичнее" "Николай снова лишние килограмы набрал((( Вам так идет , когда Вы стройный и подтянутый .." "Ужасссс!!!! КОЛЯ ДЕРЖИСЬ!!!" "Скажите мне, а с Колей это женщина или мужчина?" "А где здесь Собчак? Бред какой...вам перед её мамой не стыдно?" "Планировалась Собчак, а получилась Успенская" "Что за подмышки?"

- негодовала публика.

Ранее сама героиня обсуждения – Ксения Собчак – взбесила россиян, снявшись с иконами в ушах. Звезду раскритиковали за богохульство.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Кристина ЧЕРНИКОВА

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