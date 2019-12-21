Общественность оторопела от прелестей звезды

Не успели утихнуть страсти после "воскресно-имперского" образа Ксении Собчак, как она снова разожгла страсти.

"Блондинка в шоколаде" выложила в своем Инстаграм провокационное фото. На снимке Собчак в брюках, напоминающих, по заявлениям комментаторов, советское трико, и просвечивающей белой рубашке позирует у стены, широко расставив ноги.

"Практикую экзорцизм. Дорого", – гласит подпись.

Белья на Ксении нет – сквозь тонкую ткань просвечивают соски, которые приковали к себе внимание пользователей. Образ в целом и пикантную деталь принялись обсуждать. Вспомнили даже нового мужа Собчак – Константина Богомолова.

"С нынешним супругом такой скилл явно пригодится" "Ксюша покажи свою попку!!!" "Не знаю как дорого, а мне советское трико напомнило" "Извини, Ксюша, но на тебе, ничего дорого не выглядит.. дешевка по-жизни.." "Швабра ноги раздвинула!!!Где твой КУЗЯ???" – разошлись критики.

Ранее голую и беременную Собчак сняли после слухов о разрыве с Богомоловым.