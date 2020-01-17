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"Как орех": Собчак выпятила мясистые формы

"Как орех": Собчак выпятила мясистые формы
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущая показала зад, встав в оригинальную позу

Ксения Собчак поделилась с подписчиками очередной фотографией, сделанной на Мальдивах. Звезда предстала перед поклонниками в скромном сером комбинезоне для йоги. Правда, поза Ксении была весьма необычной – она сделала стойку на руках.

"Йожимся и зожимся -я в стойке,а Яна уже после нее",

– написала Собчак на своей страничке в Instagram. Подтянутая фигурка звезды собрала богатый урожай комплиментов. 

"Округленькая, мясисьтенькая...формы что надо", "попец реально огонь", "Изящно!", "Какая попа!", "шикарная женщина", "Ксюшка все хорошеет и хорошеет", "Отличные формы!", "попа как орех так и просится на грех", "Сексуально!", "Ух ты, какие мощные бедра у вас,Ксенечка, сразу и не скажешь", – откликнулись комментаторы.

Правда, кое-кто не поверил, что это Ксения стоит на руках: "Она всех троллит !", "шото не верится...",  "Ноги красивые , но принадлежат не Ксении", "Утягивающий комбез", "Не верю!!!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Кроме того, у дамы в сером комбинезоне волосы казались темнее, чем у Ксении.

Ранее Собчак раскритиковали за слишком нелепый костюм.

Валентина МАЙОРОВА

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