Внешность жены Константина Богомолова не дает покоя подписчикам

Ксении Собчак досталось за фото в Инстаграм, которое она сделала на отдыхе за границей. На этот раз звезда с красными губами изогнулась перед камерой, что не понравилось комментаторам, которые оплевали ее под фото. Сама телезвезда считает самой красивой частью своего тела руки – их она и демонстрирует на камеру.

"Немного покривляться – дело святое. А еще я считаю, что у меня красивые руки. #извенити", – подписала снимок журналистка (орфография сохранена).

Подписчики Собчак не смогли удержаться и просто оплевали блондинку. Им кажется, что у звезды есть много недостатков. Комментаторы прошлись по внешности телеведущей и указали ей на ошибки в словах, которые Собчак, вероятно, допустила специально.

"Ксения Вам больше умом идет блистать. На фото супнабор с губами", "Чуток скромность украсила бы тебя", "Ну хоть что-то должно быть в женщине красивым", "Вы вся страшная", "Почему такая безграмотность???", "Две ошибки в одном слове", "Действительно руки красивые, а ногти на руках нет", "Чума, ты, болотная", "С такой внешностью даже кривляться не надо", – прошлись по внешности Ксении Собчак.

С мнением критиков не согласны поклонники знаменитости. Они считают Ксению Собчак стильной и привлекательной девушкой с острым умом и хорошим чувством юмора.

Ранее Ксению Собчак засняли на улице в лифчике.