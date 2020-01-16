Телеведущая сняла свои формы крупным планом

Ксения Собчак отдыхает за границей. Там жена Константина Богомолова и появилась на улице в лифчике – она наслаждалась на улице хорошей погодой, лежа на кушетке. На видео можно во всех подробностях рассмотреть тело светской львицы и ее лицо без макияжа.

В отпуск "блондинка в шоколаде" отправилась вместе с супругом. Похоже, что в отношениях пары все хорошо, несмотря на неутихающие слухи о возможном разрыве. Телеведущая и режиссер все чаще выходят в свет вместе – они появились на дне рождения Ренаты Литвиновой, а до этого развлеклись на новогодних каникулах.

После скандальной свадьбы, отгремевшей в сентябре 2019 г., журналисты и пользователи социальных сетей следят не только за самими супругами, но и за их бывшими партнерами.

Экс-супруга режиссера Дарья Мороз регулярно публикует в Инстаграм полуголые снимки. А предыдущий муж скандальной блондинки Максим Виторган весело проводит время с любовницей.

Ранее Ксения Собчак снялась топлес в кровати.