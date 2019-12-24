Режиссеру досталось от поклонников жены

Ксения Собчак и Констанин Богомолов вместе вышли в свет. Знаменитости побывали на премьере нового фильма, где муж телезвезды сыграл эпизодическую роль. Собчак, гордящаяся супругом, выложила в Инстаграм фото и видео с ним. Критики не заставили себя долго ждать и завалили аккаунт Ксении унизительными сообщениями.

Они сравнили Константина Богомолова с Лунтиком и инопланетянином, указали ему на речь. Поклонники считают, что бывший муж телезвезды Максим Виторган был гораздо лучше.

Некоторые пришли к выводу, что Собчак хочет насолить первому супругу, поэтому сделала своего мужа актером. Сама же Ксения, похоже, злобные комментарии не замечает и только расхваливает супруга.

"Мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер!" – написала она в Инстаграм.

"Какой-то Лунтик ваш муж. Будто приземлился и не понимает, где он", "Шепелявый инопланетянин", "Жестко Вы с Виторганом, ещё и профессию его на нового мужика прилепили", "Он же шепелявит ужасно", "Лучше вам вдвоем с так называемым гениальным мужем приземлиться на самой далекой планете!", "Муж конечно полный отстой", "Богомолов очень странный", – написали комментаторы под фото и видео с Богомоловым.

Ранее Ксения Собчак влипла в скандал из-за обнаженных фото.