Ведущие "Давай поженимся" потеряли дар речи из-за выходки жениха

Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина были шокированы откровением главного героя передачи. Мужчина, пришедший на передачу за невестой, признался, что принял виагру перед выходом в студию, чтобы показать свое большое мужское достоинство во всей красе.

Интимные подробности герой озвучил при всех. Обычно острые на язык Гузеева и Сябитова замолчал и несколько секунд сидели с удивленными лицами.

"На самом деле, когда я шел на эту программу, я хотел предстать во всей красе. Я заехал в аптеку, выпил виагру. <...>С большим достоинством хотел выйти, чтобы показаться во всей красе", – рассказал герой "Давай поженимся".

Отойдя от шока после услышанного, Сябитова и Гузеева начали давать свои советы. Сваха рекомендовала не запивать лекарство, а Лариса Гузеева предложила запихнуть в штаны перчатку.

К выходке яркого жениха зрители относились по-разному. Одни считают, что смотреть "давай поженимся стало невозможно, другие же от героя в восторге.

"Будет жарко, надо посмотреть. Жених огонь", "Как такое можно в эфир пропускать, смотрят пожилые люди и молодые девчонки, Н-нравственность(зачеркнуть)", "Чудик", "Насмешил, все в шоке, всем по виагре на передаче!", "Жених решил, что раз девушкам можно с декольте приходить, то он чем хуже? Тоже выйдет во всей красе и сразу очарует", – написали комментаторы в Инстаграм.

Ранее Ларису Гузееву засняли с алкоголем и сигаретой. До этого ее дочь прикрыла прелести крошечным платьем.