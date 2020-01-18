Ведущая шоу "Давай поженимся" показала маленькую наследницу

Лариса Гузеева поделилась с поклонниками двумя снимками. На первом детском фото Ольга Бухарова позирует в нарядном платье, на другом снимке уже выросшая дочь знаменитости прикрывает крошечным нарядом свое голое тело.

Под фото, которое появилось в Инстаграм Гузеевой, телеведущая пустилась в откровения. Она рассказала, что глядя на эти снимки, жалеет, что не родила еще детей.

"О чем я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А еще я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лелькино платье сохранилось чудом и меня это делает счастливее. Всем радости и любви!"

– написала Лариса Гузеева в социальных сетях.

Поклонники ведущей "Давай поженимся" к ее словам детях отнеслилсь серьезно. Подписчики считают, что у Гузеевой еще есть шанс стать мамой, и приводят в пример Аллу Пугачеву.

В комментариях уверены, что у такой красивой женщины, как Лариса Гузеева, должно быть больше детей.

"Так родите еще. Пугачеву не остановил возраст во всяком случае", "Какие слова…очень сильно", "Такой красоты могло бы быть больше", "Какая красивая дочка", "Повезло вашим детям с такой красивой мамой", "Наверстаете внуками, Лариса", "Такие слова, я аж прослезилась", – написали под фото с дочерью Гузеевой.

Напомним, у Ларисы Гузеевой есть двое детей: сын и дочь. Девочку телеведущая родила в 40 лет от ресторатора Игоря Бухарова.

Ранее дочь Гузеевой раскритиковали за проколотое лицо.