Поклонники ведущей "Давай поженимся" раскритиковали ее наследницу

Лариса Гузеева и не подозревала, какую реакцию вызовет ее совместное фото с дочерью. Снимок знаменитость опубликовала в Инстаграм, где внимательные подписчики сразу же заметили пирсинг Ольги Бухаровой. Проколотый нос комментаторов не впечатлил – дочь ведущей "Давай поженимся" сравнили с буренкой.

Не понравилось подписчикам Гузеевой и выражение лица Ольги – они считают, что она всегда выглядит недовольной. Обо всем этом пользователи Инстаграм написали под снимком.

"У вас дочь постоянно недовольная", "Ну и зачем ей там кольцо? :( такое личико свежее и кольцо это", "Кольцо в носу ну совсем не смотрится, как сопля висит или как молоденький бычок. Удивляюсь, а почему такая умная мама не видит и не научит, что это не красиво", "Красивая девочка, но это кольцо в носу, ух, как буренка", "А что у дочки в ноздре торчит?", – раскритиковали девушку комментаторы.

Поклонников у Ларисы Гузеевой гораздо больше, чем ненавистников. Многие пользователи начали писать актрисе и ее дочери комплименты – они уверены, что звезда и ее наследница отличаются редкой красотой и очень похожи друг на друга.

"Породистые лица", "Редкая красота", "Доча вылитая мама, такая же красавица", "Дочка красивая", "Куколки", "Невероятные красавицы!" – высказались в Инстаграм Гузеевой.

Ранее Лариса Гузеева расслабилась в одиночестве.