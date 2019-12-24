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"Попрошайка": Сябитова выманила у жениха подарки

"Попрошайка": Сябитова выманила у жениха подарки
Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущую "Давай поженимся" осудили за вызывающее поведение

Зрители шоу и коллеги Розы Сябитовой считают, что она выманивает подарки у гороев передачи. Подобное поведение поклонникам "Давай поженимся" не нравится. За один из подобных эпизодов Сябитовой даже пришлось оправдываться в социальных сетях.

В одном из выпусков ведущая начала активно интересоваться у жениха, что лежит в его чемодане, и попросила достать подарки.

"У меня сейчас будет депрессия. Что в чемодане?  Без подарков что ли?" - обратилась Сябитова к жениху.

Лариса Гузеева поведением коллеги, похоже, была не очень довольна и назвала Розу Сябитову "попрошайкой".

После комментариев от недовольных зрителей телесваха решила оправдаться за свое поведение.

"Тема подарков, болезненная тема для телезрителей, которые считают, что я их вымогаю. Я просто помогаю от них освободиться!" – написала Сябитова в Инстаграм.

Ранее Лариса Гузеева вышла из себя в эфире "Давай поженимся". 

Дарья ПЕТРОВА

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