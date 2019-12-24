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Зрители шоу и коллеги Розы Сябитовой считают, что она выманивает подарки у гороев передачи. Подобное поведение поклонникам "Давай поженимся" не нравится. За один из подобных эпизодов Сябитовой даже пришлось оправдываться в социальных сетях.
В одном из выпусков ведущая начала активно интересоваться у жениха, что лежит в его чемодане, и попросила достать подарки.
"У меня сейчас будет депрессия. Что в чемодане? Без подарков что ли?" - обратилась Сябитова к жениху.
Лариса Гузеева поведением коллеги, похоже, была не очень довольна и назвала Розу Сябитову "попрошайкой".
После комментариев от недовольных зрителей телесваха решила оправдаться за свое поведение.
"Тема подарков, болезненная тема для телезрителей, которые считают, что я их вымогаю. Я просто помогаю от них освободиться!" – написала Сябитова в Инстаграм.
Ранее Лариса Гузеева вышла из себя в эфире "Давай поженимся".
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