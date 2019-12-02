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"Выжившая из ума бабуля": Сябитова набросилась на российских мужчин

"Выжившая из ума бабуля": Сябитова набросилась на российских мужчин
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza/
Соведущая "Давай поженимся" высмеяла все пороки сильной половины человечества

Главная сваха России Роза Сябитова распекла мужчин. По словам бессменной соведущей "Давай поженимся", россияне очень уже ленивые, поэтому и влюблять их в себя следует через их слабости.

Так, Сябитова советует невестам как можно чаще говорить избраннику о его необычности и уникальности и создать для него атмосферу уюта и комфорта. Во-первых, рекомендует сваха в опубликованном в Инстаграм видео, необходимо придвинуть диван поближе к телевизору и розетке.

Во-вторых, отмечает Роза, нельзя забывать, что путь к мужчине лежит через желудок. А раз так, то рядом с его излюбленным местом должны находиться любимые напитки и еда. На кадрах знаменитость насыпает в миску кошачий корм. И наконец, советует она, надо открыть дверь в квартиру и ждать.

Однако не все подписчики ее юмор оценил. Некоторые, например, назвали ее сапожником без сапог.  

"С каждой женщиной ведут себя по разному, это проверено, вдруг лентяй превращается в трудоголика", "Сама не может себе мужа найти, дочку замуж пристроить,а тут советы раздает и учит как привлечь мужчину", "Роза, Вы как старая Бабуля, и к сожалению уже выжившая из ума, противно Вас слушать и смотреть", – отреагировали на публикацию интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

Ксения АНДРЕЕВА

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