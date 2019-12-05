Звезда "Давай поженимся!" рассказала о разборках внутри шоу

Не все так гладко в мире шоу-бизнеса – за глянцевой телевизионной картинкой кипят нешуточные страсти. О том, что на самом деле происходит в передаче "Давай поженимся!" рассказала главная телесваха страны Роза Сябитова.

"В боксе есть особый снаряд – Человек – груша... Его можно назвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У нас на программе – я человек – груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева", -

откровенно написала звезда на своей страничке в Instagram.

Чтобы убедиться в справедливости слов Сябитовой, достаточно посмотреть короткий ролик, который Роза разместила в соцсети. Ведь в нем Гузеева прямо называет свою соведущую "жирной" и "хабалистой". Однако большинство подписчиков с юморов оценили жалобный пост звезды.

"Роза мудрая женщина", "Гузеева как троль из мульта снежная королева.Все видит в искаженном виде... Роза для нее вообще как пустое место", "Только человек с высоким интеллектом может относиться к себе с самоиронией, а к остальным снисходительно!", "Вы обе обалденные!Мне пофиг на женихов и невест-смотрю только ради Ларисы и Розы!!!!" -

написали восторженные поклонники двух телезвезд (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).