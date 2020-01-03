Звезда сериала "Тест на беременность" не обделяет вниманием и дочь популярной телеведущей

Лариса Гузеева привела народ в замешательство фотографией с чужим мужчиной.

После Нового года ведущая "Давай поженимся" опубликовала в своем Инстаграм снимки с 38-летним актером Данилой Дунаевым. На одном из них Гузеева обнимает его сзади, на втором артист позирует уже с хохочущей дочерью Ларисы. Удивленные пользователи оставили на странице телезвезды море комментариев.

Некоторые напомнили, что у Данилы жена и трое детей, другие спутали его с сыном ведущей, третьи и вовсе решили, что это зять. Хотя на днях ее дочь Ольга Бухарова показала в сторис Инстаграм своего молодого человека - она уже некоторое время встречается с веб-дизайнером Алексеем, отмечает Cosmo.

Почему веселье Гузеевой и ее дочери с приятелем-актером вызвало столь странную реакцию, понять трудно.

"Зять", "Они пара?" "Они вместе?" "Так то у него жена и трое детей.....! Просто в гости зашел!!!!" "Это ваш сын,не пойму.....,вроде актёр????" – пишут озадаченные комментаторы.

Ранее Гузеева оголила пышный бюст после бани.



