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Лариса Гузеева привела народ в замешательство фотографией с чужим мужчиной.
После Нового года ведущая "Давай поженимся" опубликовала в своем Инстаграм снимки с 38-летним актером Данилой Дунаевым. На одном из них Гузеева обнимает его сзади, на втором артист позирует уже с хохочущей дочерью Ларисы. Удивленные пользователи оставили на странице телезвезды море комментариев.
Некоторые напомнили, что у Данилы жена и трое детей, другие спутали его с сыном ведущей, третьи и вовсе решили, что это зять. Хотя на днях ее дочь Ольга Бухарова показала в сторис Инстаграм своего молодого человека - она уже некоторое время встречается с веб-дизайнером Алексеем, отмечает Cosmo.
Почему веселье Гузеевой и ее дочери с приятелем-актером вызвало столь странную реакцию, понять трудно.
"Зять", "Они пара?" "Они вместе?" "Так то у него жена и трое детей.....! Просто в гости зашел!!!!" "Это ваш сын,не пойму.....,вроде актёр????" – пишут озадаченные комментаторы.
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