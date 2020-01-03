Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"У него жена и трое детей": Гузеева призналась в любви к молодому актеру

"У него жена и трое детей": Гузеева призналась в любви к молодому актеру
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com
Звезда сериала "Тест на беременность" не обделяет вниманием и дочь популярной телеведущей

Лариса Гузеева привела народ в замешательство фотографией с чужим мужчиной.

После Нового года ведущая "Давай поженимся" опубликовала в своем Инстаграм снимки с 38-летним актером Данилой Дунаевым. На одном из них Гузеева обнимает его сзади, на втором артист позирует уже с хохочущей дочерью Ларисы. Удивленные пользователи оставили на странице телезвезды море комментариев.

Некоторые напомнили, что у Данилы жена и трое детей, другие спутали его с сыном ведущей, третьи и вовсе решили, что это зять. Хотя на днях ее дочь Ольга Бухарова показала в сторис Инстаграм своего молодого человека -  она уже некоторое время встречается с веб-дизайнером Алексеем, отмечает Cosmo.

Почему веселье Гузеевой и ее дочери с приятелем-актером вызвало столь странную реакцию, понять трудно.

"Зять", "Они пара?" "Они вместе?" "Так то у него жена и трое детей.....! Просто в гости зашел!!!!"  "Это ваш сын,не пойму.....,вроде актёр????" – пишут озадаченные комментаторы.

Ранее Гузеева оголила пышный бюст после бани.


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Недавно наткнулась на этот сайт <цензура>
И была приятно удивлена результатом! Хватило на подарки близким и себе любимой )))
Пробуйте, может и вам повезет.
Гость
Ответить
Недавно наткнулась на этот сайт <цензура>
И была приятно удивлена результатом! Хватило на подарки близким и себе любимой )))
Пробуйте, может и вам повезет.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей