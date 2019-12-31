Ведущая программы "Давай поженимся" потребовала поклониться ей в ноги

Лариса Гузеева славится острым языком и умением прямолинейно выражать свои мысли. В канун наступающего 2020 г. поклонники телеведущей напомнили отрывок из программы "Давай поженимся", где Лариса недвусмысленно указала всем свое место.

"В ножки поклонитесь! Если бы не я, где бы вы были бы? Звездочет и сваха... Я – звезда, а вы – созвездия!" – процитировали Гузееву на ее фан-страничке в instagram.

"Лариса Гузеева уже отмечает" – оперативно откликнулся на пост автор телеграм-канала "НеМалахов".

Поклонники искрометной Ларисы пришли в неописуемый восторг: "Обожаю Гузееву", "Гузеева Супер Звезда...таких больше не делают", "скучно было бы без них", "Люблю мудрых, прямолинейных и честных женщин!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Лариса Гузеева показала, как она готовится к встрече Нового года.