Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Выпившая Гузеева разнесла Сябитову

"Я звезда": выпившая Гузеева разнесла Сябитову
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая программы "Давай поженимся" потребовала поклониться ей в ноги

Лариса Гузеева славится острым языком и умением прямолинейно выражать свои мысли. В канун наступающего 2020 г. поклонники телеведущей напомнили отрывок из программы "Давай поженимся", где Лариса недвусмысленно указала всем свое место.

"В ножки поклонитесь! Если бы не я, где бы вы были бы? Звездочет и сваха... Я – звезда, а вы – созвездия!" – процитировали Гузееву на ее фан-страничке в instagram.

"Лариса Гузеева уже отмечает" – оперативно откликнулся на пост автор телеграм-канала "НеМалахов".

Поклонники искрометной Ларисы пришли в неописуемый восторг: "Обожаю Гузееву", "Гузеева Супер Звезда...таких больше не делают", "скучно было бы без них", "Люблю мудрых, прямолинейных и честных женщин!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Лариса Гузеева показала, как она готовится к встрече Нового года.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей